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Silifke'de mezar taşlarını boyayan şahıs gözaltına alındı

Mersin’in Silifke ilçesinde aralarında şehit mezarlarının da bulunduğu bazı mezarların taşlarını sprey boya ile boyadığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde aralarında şehit mezarlarının da bulunduğu bazı mezarların taşlarını sprey boya ile boyadığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Silifke Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar, aralarında şehit mezarlarının da bulunduğu bazı mezar taşlarının sprey ile boyandığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede içerisinde sprey bulunan çanta ile birlikte bir şüpheliyi gözaltına aldı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin akli dengesinin bozuk olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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