Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Silifke Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, il genelinde bulunan 15 kulüpten yaklaşık 200 sporcu katıldı. Silifke'den ise Milli Takım Antrenörü İbrahim Savaş Açıkgöz önderliğinde Silifke Umut Spor Kulübü, Atayurt Taekwondo ve Kickboks Spor Kulübü, Çağdaş Gençlik Spor Kulübünden 60 sporcu katıldı.

Etkinlikte konuşan Taekwondo Mersin İl Temsilcisi Ercan Aldemir, “Amacımız, 2020 yılına hedef koymuş olan sporcularımıza performansını göstertmektir. Silifke'de bu organizasyonun yapılmasında ve misafirperverliğinden dolayı Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ve salon çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm kulüplerimizi ve sporcularını böyle bir organizede yer aldıkları için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Son 20 yıldır Silifke'de bu tür organizasyonların düzenlenmediğine dikkat çeken Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ise “Silifke'de taekwondo kulüpleri etkin olarak bulunduğu halde hiç resmi bir organizasyon düzenlenmemiş. Bundan sonra il temsilciliğinin de desteği ile bu tür organizasyonları ilçemizde daha sık görmek istiyoruz. Bu organizasyonun Silifke'de yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ve Silifke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe tarafından verildi.