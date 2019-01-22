Silifke'de oğlağa ameliyatla anüs açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde doğuştan anüsü olmadığı için dışkısını yapamayan oğlağa başarılı bir operasyonla anüs açıldı.

Silifke'nin Uzuncaburç Mahallesi'nden Hüsamettin Can isimli üreticinin keçisi, iki gün önce anüsü olmayan bir oğlak dünyaya getirdi. Doğumdan sonra annesinden süt emen ve 2 gün boyunca dışkısını yapamayan oğlağın karnı şişmeye başladı. Bunu fark eden üretici, veterinere başvurarak yardım istedi.

Silifke'de veteriner hekimlik yapan Lokman Eren, yeni doğmuş ve anüsü olmayan oğlağa ameliyatla bağırsağından anüs yaptı. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucu sağlığına kavuşan oğlak, üç gün tedavi altında tutulduktan sonra yeniden sürüsüne kavuşabilecek.

Sık olmamakla birlikte zaman zaman bu tür vakalarla karşılaştığını ifade eden Akdeniz Veterinerlik sahibi Veteriner Hekim Lokman Eren, “Oğlağın sahibi bize ulaşarak anüsü olmayan bir oğlak meydana geldiğini söyledi. Bizlerde oğlağı kliniğimize getirerek ameliyat yaptık. Anüs girişi hiç yoktu önce anüs girişi açıp bağırsağını bulduk. Bağırsağını, açtığımız anüs girişine bağlayarak oğlağın dışkısını yapmasını sağladık. Kısa bir tedavi sürecinin ardından oğlağımız yeniden sürüsüne kavuşacak” dedi.

Uzuncaburç Mahallesi'nde uzun yıllardır keçi yetiştirdiğini söyleyen Hüsamettin Can, “Yıllardır keçi üreticiliği yapıyorum. Şu anda da 120 tane keçim var. Keçilerimiz yavrularını doğurmaya başladı. Ameliyatla anüs açtırdığımız bu oğlağımız da iki gün önce meydana geldi. Önceleri anüsünün olmadığını fark etmedik. Oğlak annesinden süt emmeye başlayıp karnı şişince anüsünün olmadığını gördük. Umarım böyle bir vaka bir daha başımıza gelmez. Tüm üreticilerimize oğlak doğumunun gerçekleştiği şu günlerde doğan oğlakları baştan sona incelemelerini öneriyorum. Eğer bu olayı fark etmeseydik oğlağımız ölürdü. Başarıyla ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Lokman Eren'e çok teşekkür ederim” dedi.