Silifke'de okullara bilgisayar desteği

Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğince oluşturulan bilişim sınıfının açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Atatürk Ortaokulu öğretmenleri birlikte kesti. Bilişim sınıfında incelemelerde bulunup öğrencilerle konuşan Kaymakam Emiroğlu, “Çocuklarımızın geleceği için eğitime yapılan bu hizmetten dolayı Okul Aile Birliği üyelerimize teşekkür ediyorum. Çağımız teknoloji çağı, eski sistem bilgisayarların yerine yeni nesil bilgisayarların alınması çocuklarımızın eğitimine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Atatürk Ortaokulu'nda 2 ayrı bilgisayar sınıfı olduğunu ve şuan birinin tamamen yenilendiğini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Demir, “Okulumuzda öğrencilerimizin kullandığı bilgisayarlar çok eski ve kullanımı zordu. Eski bilgisayarlarımızın yerine 40 bin TL değerinde 17 adet yeni bilgisayar kasası ve monitör alarak kurulumunu yaptırdık. Amacımız gelecek yılda diğer bilgisayar sınıfını yenilemektir” diye konuştu.