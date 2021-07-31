Silifke'de orman yangını devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ve halen devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, zaman zaman rüzgarın sert esmesi müdahaleyi güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak koyunda 28 Temmuz sabahı başlayan orman yangını, 4. gününde de devam ediyor. 4 gündür süren yangın, farklı bölgelere de sıçradı. Boğsak koyunda başlayan, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tokmar ve İmamuşağı mahallelerini etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. Şu anda özellikle Yeşilovacık bölgesinde etkili olan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makinaları ve gerek duyulan ekipmanlarla 200'ü aşkın araçla yangınlara müdahale edilirken, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Yangın dolayısıyla 14 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.

4 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hizmeti verilemiyor.