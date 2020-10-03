Silifke'de sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan saha çalışmaları, denetim ve kontrollerde; el yapımı içki üretimi yapan bir şüpheliye ait iş merkezinde 95 litre el yapımı sahte rakı, 17 litre el yapımı sahte viski, 60 litre etil alkol, 1 adet alkol damıtma cihazı, 7 litre anason kit, 3 adet 60 litrelik alkol dinlendirme bidonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.