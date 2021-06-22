Silifke'de Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, ilçede yaşayan yabancılara yönelik toplum bilincini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Silifke Halk Eğitim Merkezindeki toplantıya, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Silifke Jandarma Karakol Komutanı Vekili Teğmen Mehmet Aslan kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘'Doğru Bilinen Yanlışlar'' animasyon filmi gösterildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Bölge Müdürü Akif Atlı ise geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, Suriyelilerin üniversitelere sınavsız giremediği, Suriyelilere TOKİ'den ev verilmediği, Suriyelilerin ülkede kayıtsız olarak bulunamadıkları, Suriyelilere devlet tarafından bağış ve yardım yapılmadığı, Suriyeliler istedikleri ilde ikamet edememekte ve şehirlerarası izinsiz, kontrolsüz olarak hareket edemedikleri, Suriyeliler devlet memuru olamadıkları, Suriyelilerin oy kullanamadıkları, Suriyelilerin kamu hizmetlerinde öncelikle olmadıkları, Suriyelilerin de vergi vermekte oldukları ve Suriyelilerin ülkelerine kalıcı olarak dönmelerini teşvik etmek için bayram izni verildiği konularında bilgiler verildi.

Sunumların, Mersin'in Toroslar, Tarsus, Erdemli, Yenişehir ve Silifke'de yapıldığı, Temmuz ayı içerisinde ise Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde iki toplantı daha yapılması planlandığı öğrenildi.