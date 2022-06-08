Silifke'de "Tarım Üretim ve Fen Okulu" kuruluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde Tarım-Üretim ve Fen Okulu kurulacak.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında düzenlenen protokol imza töreninde projenin tanıtımı yapılıp, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün, Tarım-Üretim ve Fen Okulu protokolünü imzaladılar.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Tarım-Üretim ve Fen Okulu ile öğrencilerin kapalı sınıf ortamlarından alınarak açık alanlarda dokunarak, hissederek, nefes alarak, yaparak yaşayarak öğrenmenin zevkine vardıkları pozitif bir ortamda üretmenin, toprağın, havanın, suyun içindeki farklılıkları görmelerini sağlamaları hedefleniyor” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ise “Ülkemizin ve dünyamızın içinden geçtiği şu zor günlerde hepimiz tarımın, üretmenin ve doğanın önemini bir kez daha kavradık. insanoğlu çok uzun süreler boyunca doğadan ne kadar koptuğunu fark etti. Bir taraftan teknoloji, baş döndürücü bir şekilde gelişirken diğer taraftan dünya üzerinde enerjisini dışa atamayan, üretimden bihaber, tüketim kültürüne sahip nesiller artmaya başladı. İlçemiz her gün biraz daha büyüyor, şehir merkezi içinde tarım alanları neredeyse hiç kalmadı. Okullarımız küçük, dar beton bahçeleri olan kapalı mekânlara dönüştü. Dünyada ve ülkemizde orman ve doğa okulları projeleri gündeme gelmeye başladı. Bizde hem tarihi öneme sahip eski köy okullarımızı yeniden canlandırmak, hem de öğrencilerimizi üreten, doğaya değer veren bireyler olarak yetiştirmek için, ilçe Milli Eğitim müdürümüzün önderliğinde, yok olmaya terk edilmiş atıl durumdaki okullarımız ve bahçelerinin keşfini yaparak, üretmek ve yeniden kazandırmak hedefiyle Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulunu kurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.