Silifke'de tır kazasında 1 kişi öldü

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır uçurumun kenarındaki bariyerlere çarptı. Olayda tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Havanın yağışlı ve yolun kayganlığı nedeniyle kontrolden çıkan tır, uçurumun kenarında ki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'dan fırlayan sürücü Emin Topal (60), yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düşerek kayboldu.

Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri uzun uğraşlar sonucu Emin Topal'ın düştüğü yerin 2 kilometre ötesinde cansız bedenini buldu.

Edinilen bilgiye göre; Kaza Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nden geçen D-400 karayolu üzerinde geldi.

Mersin yönüne giden Emin Topal yönetimindeki 27 VS 078 plakalı tır, Narlıkuyu mevkiinde, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasıyla kontrolden çıkarak uçurumdaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın ön camı patlarken, sürücü Topal araçtan fırlayarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle Antalya- Mersin karayolu trafiğe kapatılırken, sürücünün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine de haber verildi. Sahil Güvenlik ekipleri uzun uğraşlar sonucu Emin Topal'ın düştüğü yerin 2 kilometre ötesinde cansız bedenini buldu.