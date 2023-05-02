Silifke'de üreticilere 50 bin adet ada çayı fidesi desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl ilk kez Silifke'de dağıtımını gerçekleştirdiği ada çayı fidesi, verimi ile üreticiye umut oldu. Aynı projeyi bu yıl da sürdüren ekipler, yeni fideleri üreticilerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Silifke'ye bağlı Ovacık, Yeğenli, Çaltıbozkır, Kavak, Kırobası, Burunucu, Işıklı, Uşakpınarı ve Öztürkmenli mahallelerinden 7'si kadın 25 üreticiye, yüzde 100 hibeli olarak 50 bin ada çayı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Proje ile üreticileri alternatif tarım ürünü yetiştirmeye teşvik eden ekiplerin, üreticilerin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir elde etmesini sağladığı kaydedildi. Proje sayesinde 25 dekar alanın tarıma kazandırılmasını sağlayan belediye ekipleri, Silifke ilçesinin ürün çeşitliliğinin artmasına da katkı sunduğu ifade edildi. Fonksiyonel gıda, baharat, bitki çayı, ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayiinde değerlendirilen ve Türkiye'de birçok türünün endemik olarak yetiştiği ada çayı, türünün korunması ve üretimin artırılması açısından önem taşıyan bir bitki olduğuna da dikkat çekildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Özlem Gök, meyve, sebze ya da örtü altı üreticiliği yapılmayan alanlarda, ada çayı üretimi yapılmasını teşvik etmeyi ve alternatif ürün kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gök, “Geçen yıl ilkini yaptığımız projeye, bu yıl ikincisi ile devam ediyoruz. Bu çerçevede de bu sene Silifke ilçemizde 9 mahallede, 7'si kadın olmak üzere 25 üreticimize, yüzde 100 hibeli olarak 50 bin adet ada çayı fidesi desteği veriyoruz. Üreticilerimiz ilk yıl tek hasat yapabilecekleri gibi, ikinci yıldan itibaren bahar sonunda ve yaz sonunda yapacakları iki hasatla, elde ettikleri ürünlerini direkt bitki çayı veya işleme tesisleri sayesinde esansiyel ada çayı yağı olarak değerlendirebilecek ve pazara sunabilecekler” diye konuştu.

Ada çayının bölgeye uyum sağladığını ve üreticilerin oldukça memnun olduğunu belirten Gök, “Geçen sene Silifke ilçesindeki 4 mahallede 800-1200 rakım aralığındaki üreticilerimizle, demonstrasyon çalışması geliştirdik ve ada çayının bölgeye adaptasyon sağladığını, üreticilerimizin verim alabildiklerini gördüğümüz için, bu sene projemize ikincisi ile devam etmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Ovacık Mahallesi'nde yaşayan ve aromatik bitkilerden uçucu yağlar üreten ve ikinci kez ada çayı fidesi alan üreticilerden olan Fatma Aydın," Bence muhteşem, çünkü biz ada çayını normalde 2 defa kesmemiz gerekirken, geçen yıl ben dört defa hasat yaptım. Ada çayı, dikilmiş olan bölgeyi çok sevdi ve şu anda tekrardan çiçek açtı. Yağını yaptık, kuru olarak yaprağının satışını yaptık. Yağını çıkardığımız posaların ihracatını yaptık ve sattık. Tütsü olarak ve esans olarak mumlarda kullandık. Muhteşem bir şey. Ada çayını çok sevdik, ada çayı da bizi sevdi” ifadelerini kullandı.

Burunucu Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Atalay da ilk kez ada çayı fidesi aldığını aktararak “Bence gayet güzel bir yaklaşım. Lavanta dağıtımı olmuş. Biz ona yetişemedik, kısmet buna oldu. Bununla başlangıç yapacağız. Halkımız için, bizler için çok büyük bir nimet. Sonuçta bunları kimse bir araya getirip bulamıyor. Alım garantili olduğu için, o yönden çok güzel”dedi.