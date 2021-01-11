İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 kişi ile bu şahıslara uyuşturucuyu satan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 kişi ile bu şahıslara uyuşturucuyu satan 1 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği araştırmada, Bahçederesi Mahallesi'nde 3 şahsı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şüphelinin ismini vermesi üzerine harekete geçen ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını da gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 110 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.