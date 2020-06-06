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Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 1 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkinde tatil amaçlı gelen 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine şahsı yakalayarak, üstünde arama yapan ekipler, 80 gram esrar, 7 çarşaf diye tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.


Şüpheli şahıs, ifadesi ile kan ve idrar örnekleri alınarak serbest bırakıldı.

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