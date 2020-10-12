İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir otomobili takibe aldı. Aracı D-400 karayolunda durduran ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen A.A ve S.Y'i gözaltına aldı.


Şahısların üzerinde 11 adet Captagon, 2 adet extacy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.