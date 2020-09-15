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Silifke'de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda poşet içerisinde 266 gram bonzai ele geçirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda poşet içerisinde 266 gram bonzai ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve bu uyuşturucuyu sattıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreste arama yapan ekipler, poşet içerisinde 266 gram bonzai, içime hazır halde 3 adet fiş diye tabir edilen 6 gram bonzai ele geçirdi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.


Öte yandan ekipler, Yeşilovacık Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, kağıda sarılı vaziyette 12 gram kubar esrar ile 1 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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