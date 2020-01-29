İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silifke'de ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı' yapıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde, ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı’, Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı', Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlıktaki toplantıya Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Gökçe, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Silifke Şubesi Başkanı Harika Levent katıldı.


Toplantıda 2019 yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak, ilçede bulunan metruk binaların durumları ile ilgili ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilmesine, işletmelere yapılan dumansız hava sahası denetimlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesine ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Silifke Şubesi tarafından yürütülmekte olan 'Hayata tutun hayatta tutun' projesi ile ilgili olarak gerekli görülen desteğin ilçedeki bütün kurum ve kuruluşlarca verilmesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.