Silifke'de Z Kütüphanesi ve Resim Atölyesi açıldı

Silifke Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Z-Kütüphane ve Ressam Emine İlkkutlu İzdar Resim Atölyesinin, Sevgi Sanat Olsun Platformunun ‘'Evrensel Sevgi'' başlıklı resim sergisi açıldı.

Açılışa, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Ressam Emine İlkkutlu İzdar ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Bülent Akşahin yaptığı konuşmasında, “Okulumuz 1996 yılında Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi adıyla hizmete girmiştir. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında mesleki eğitim vermektedir. Okulumuza kayıtlı 243 öğrenci vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MaxxRoyal ve Voyage Otel grubunun imzaladığı protokole, bu yıl okulumuz da dahil edilmiştir. Okulumuz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına proje okulu olarak devam edecektir. Okulumuza sadece sınav puanı ve mülakatla öğrenci alınacaktır. Öğrenci kontenjanımız 60 kişidir. Yabancı dil ve Meslek dersi programı ağırlıkta olup, ayrıca öğrencilerimize burs imkanı da verilecektir. Okul Pansiyonumuz 200 kişilik olup kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz paralı ve parasız yatılı olarak kalmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize DYK, spor, halkoyunları, müzik, resim ve birçok alanda kurslar açılmaktadır. Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğümüzün 1000 okul iyileştirme projesi kapsamında kütüphanemizi zenginleştirdik. İstihdam garantili olan okulumuz; sadece ara eleman değil Aranan eleman yetiştirmektedir” dedi.

Turizm Haftası etkinliklerinde ilçe okullarından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert tarafından verildi.

Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Z-Kütüphane açılışı, Ressam Emine İlkkutlu İzdar Resim Atölyesi açılışı yapılarak Sevgi Sanat Olsun Platformunun ‘'Evrensel Sevgi'' başlıklı resim sergisi gezildi.