Silifkeli çocuklar Gazi Çiftliği'nde gölge oyunuyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 'Atlı Karınca' adlı Karagöz Hayal Oyununu, Gazi Çiftliği'nde çocuklarla buluşturdu.

Silifke ilçesinde Gazi Çiftliği'nin bulunduğu bölgede yer alan tarlalarda çalışan tarım işçilerinin çocukları, Gazi Çiftliği'nde bir araya geldi. Tarım işçisi babalar, sera işlerine ara verip traktör ve motorlarının römorklarında getirdikleri çocuklarını Gazi Çiftliği'ne bıraktı. Annelerin bir kısmı da çocuklarına eşlik ederek etkinlikte yer aldı. Gösterim öncesi Gazi Çiftliği'nin bahçesinde bir arada oyunlar oynayan çocuklar, ardından Hayali Tevfik Dinç'in gösterimini yaptığı eğlenceli oyunu izlemek için salondaki yerlerini aldı.

“İlk defa bu bölgede böyle bir şey oluyor”

Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur Dönüm, gerçekleştirdikleri etkinliğin önemine değinerek, “Bölgemizdeki tarım işçisi ailelerin çocuklarının hepsini davet ettik. Bugün bütün çocuklarımız çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlı ve mutluyuz. İlk defa bu bölgede böyle bir şey oluyor. Annelerle gelmeye başlamışlardı bir yıldır ama bugün gördüğümüz, babalar da artık çocuklarını getirmeye başladı. Tarım işçisi babaların sera işini bırakıp çocuklarını buraya getirmesi gerçekten anlatılmaz bir mutluluk” dedi.

“İlk defa izliyoruz”

Çocuklar, gölge oyununu ilk kez izlediklerini söyledi. 10 yaşındaki Minira Damla Okur, “Biliyordum ama izlememiştim. Daha yeni izliyorum. Çok iyi yapmışlar. İlk defa izliyoruz” derken, 11 yaşındaki Gökçe Göküş de “Burası çok güzel bir yer. Ödevlerimizi yapabiliyoruz, kitap okuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bugün Hacivat ve Karagöz'ün atlı karıncada olan bir anını bize oynatıyorlar. Burada olması çok güzel” diye konuştu.