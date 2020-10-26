Silifkeli çocuklar park istedi, Başkan Seçer yerine getirdi

Bahçe Mahallesindeki çocuklar parklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Başkan Seçer, her hafta sonu kentin farklı noktalarındaki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini bizzat dinliyor ve yerinde çözüme kavuşturuyor. 20 Eylül'de Silifke'ye bağlı Taşucu, Bahçe, Kurtuluş ve Arkum mahallelerini ziyaret eden Seçer, Bahçe Mahallesine giriş yaptığı sırada Toprak isimli bir çocuk mahallesi için park isteğinde bulunmuştu. Mahallede yaptığı konuşmada minik Toprak'ın ve arkadaşlarının park talebine değinen Seçer, 10 gün içerisinde mahalleye bir park kazandıracaklarının sözünü vererek, “Köylerde bizlerden oyun parkı talebi çok fazla. Arkadaşlarımız onun için toplu alıma çıktı. Hangi mahalle istiyorsa çocuklarımıza bu oyun parkları kurulacak” demişti. Seçer, Toprak ve arkadaşlarının isteğini kısa sürede yerine getirdi.

“Önceden bu park yoktu, çocuklar evde sıkılıyorlardı”

Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, mahallelerine kazandırılan parkla ilgili, “Başkanımız Vahap Bey'den çocuklar park istedi. 10 gün içerisinde, söz verdiği şekilde yerine getirdiği için halkım ve çocuklar adına teşekkür ediyorum. Önceden bu park yoktu. Çocuklar evde sıkılıyorlardı. Şu anda güzel bir şey oldu, çocuklar her gün burada” dedi.

“Bu parkı Vahap başkanımdan istedim”

Toprak Asena ise parka kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu paylaşarak, “Bu parkı Vahap başkanımdan istedim. Başkanım yaptırdı. Parkımı yaptığı için ona teşekkür ediyorum. Önceden parkımız yoktu, evde kalıyorduk, bir şey yapmıyorduk. Şimdi parkımız geldi. Çok mutluyum. Vahap amcama teşekkür ediyorum” diye konuştu.