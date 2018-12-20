Silifkeli muhtarlardan Başkan Kocamaz'a ziyaret

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı ve üye muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eden muhtarlar, Kocamaz'a destek vermeye devam edeceklerini belirttiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret esnasında muhtarlar ile sohbet eden ve onları tek tek dinleyen Başkan Kocamaz, Mersin'de 5 yıla yakındır yaptıkları hizmetlerden ve yapmayı planladıkları projelerden bahsetti. Son zamanlarda yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı hayata geçiremedikleri hizmetlerin olduğunu söyleyen Kocamaz, ilerleyen süreçte planladıkları tüm projeleri hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

“Bundan sonraki dönemde işimiz daha kolay”

Muhtarların teşekkürlerini kabul eden Kocamaz, tüm Mersin'e eşit hizmet anlayışı ile yaklaştıklarını ancak yılların ihmali olduğu için kırsala öncelik verdiklerini belirterek, “Biz göreve gelene kadar özellikle kırsalda çok fazla ihmal vardı. Bu kadar ihmalin kısa sürede giderilmesi mümkün değil. Ama yapılan hizmetlerle en azından bir rahatlama oldu. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse bundan sonraki dönemde işimiz daha kolay. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak bütün ilçelerde birimler oluşturduk. Araç, gereç, personel, eksikleri tespit, plan, proje ve kaynak için zaman harcadık” dedi.

“Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Son dönemde Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların belediye yatırımlarını da etkilediğini ve bazı projelerin sekteye uğradığını kaydeden Kocamaz, “15 Temmuz'dan bu yana vergilerin yeterince yatırılamaması, sonrasında ise gelişen ekonomik kriz nedeniyle bize düşen pay azaldı. Normalde gelmesi gereken paylardan bir milyar yüz milyon lira eksik geldi. Bu para gelmiş olsa kırsalda çok daha fazla hizmet yapardık. Biz yaklaşık 800 milyon lira gibi bir borç devraldık. Önce onu sıfırladık. Ardından yatırımlar için kredi aldık. Çünkü bu yatırımlar için sadece belediyenin bütçesi yetmiyordu. Şu anda da 700 milyon civarında borcumuz var. Eğer o bir milyar 100 milyon gelseydi elimizde fazladan para kalacaktı ve hem borcumuzu kapatacaktık hem de daha fazla hizmet yapacaktık. Ancak genelgelerle yatırımlar durduruldu. Bize 'başladığınız hizmetlerinize devam edin ama yeni ihale yapmayın' diyorlar. Her şeyini hazırladığımız Bilim Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi ve bunun gibi birçok projelerimizin ihalesine çıkamıyoruz” diye konuştu.

Olumsuzluklara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Kocamaz, “Bazı olumsuzluklara rağmen bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta hayırlı bir netice çıkar. Vatandaşımızın bize verdikleri destekler neticesinde bizde bu hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ise özel idare zamanında alamadıkları hizmetleri son 5 yılda Burhanettin Kocamaz sayesinde aldıklarını belirterek, Kocamaz'a hem teşekkür ettiler hem de bundan sonraki süreçte destek vermeye devam edeceklerini ilettiler.