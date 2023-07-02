Silifkeli üreticilerin adayı çayı hasadı sevinci

Mersin'in Silifke ilçesinde, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı ve toprakla buluşturdukları ada çayının hasadını yaptı.

Yaklaşık 5 sene önce Çaltıbozkır Derneği adı altında buluşan Çaltıbozkırlı üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesinden lavanta fidesi talep etmiş ve bu taleplerine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi de kendilerine 5 bin adet lavanta fidesi hibe etmişti. Hibe edilen lavanta fidelerini toprakla buluşturan Çaltıbozkırlı üreticiler, büyük bir başarı elde etmiş ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurmuşlardı. Kooperatifleşme sürecinde de üreticilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, kendilerine distilasyon ünitesi de hediye etmişti. Lavanta üretimi yapan Çaltıbozkırlı üreticiler hem lavanta satışı hem de distilasyon ünitesi ile birlikte esansiyel yağ satışı yaparak gelir elde etti.

Üreticilere yaptığı desteklere devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de ada çayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla da ada çayı fidesi dağıttı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez Silifke'de dağıtımı yapılan ada çayı fidesi, verimi ile üreticiye umut oldu. Aynı projeyi bu yıl da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Ada çayı fidesi dağıtım projesi' çerçevesinde yeni fideleri yeni üreticilerle buluşturdu. Kendilerine dağıtılan ada çayının hasat zamanının gelmesiyle hasat sevinci yaşayan üreticiler, topladıkları ada çayını çay veya esansiyel yağ olarak satışa sunacak ve gelir elde edecekler.

“Tarımsal projelerimiz planlı ve bir amaç doğrultusunda yapılmaktadır”

Büyükşehir Belediyesinin tarım projelerinin tamamının planlı ve bir amaç doğrultusunda yapıldığını kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Silifke'de 2021 yılında tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması çalışmalarına lavanta fideleri ile başladıklarını hatırlattı. Şahutoğlu, “Lavanta fidelerinden almış olduğumuz verimlerle ve dikilmiş olan fidelerle beraber, Silifke Çaltıbozkır Kooperatifine distilasyon ünitesi kurulmuştu. Bu ünite ile beraber tıbbi aromatik bitkilerin yağları da çıkartılmaya başlandı. Biz de tarımsal anlamda daha kıraç topraklarda ada çayını, bu bölgede yaygınlaştırmaya çalıştık. Böylelikle 2022 ve 2023 yıllarında toplam 120 bin adet ada çayı fidesini 72 üreticimize dağıttık” dedi.

“Üreticiler, proje sayesinde ürünlerinden daha iyi bir kazanç sağlıyor”

Ada çayının hem çay hem de esansiyel yağ olarak kullanılmakta olduğuna dikkat çeken Şahutoğlu, yaklaşık 80 kilo ada çayından bir litre yağ elde edildiğini ve böylelikle üreticilerin katma değer elde ettiklerini belirtti. Şahutoğlu, “Üreticiler tarladan topladığı ürünlerin yağlarını kooperatif aracılığıyla çıkartıyorlar ve böylelikle üretmiş oldukları ürünleri daha iyi bir gelirle satıp, daha iyi bir kazanç sağlıyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal projeleri bir plan çerçevesinde geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Büyükşehrin bu konudaki destekleri çok güzel”

Hasat sevinci yaşayan üreticilerden Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Hatice Gülcan, “Büyükşehir Belediyesi bize ada çayı fidesi dağıtmıştı, onları ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Hasat bittikten sonra da yine Büyükşehir Belediyemizin bize vermiş olduğu distilasyon tesisinde yağını çıkartacağız. Çay olarak, tütsü olarak, yağ olarak tüketiciye sunuyoruz. Büyükşehrin bu konudaki destekleri çok güzel” ifadelerini kullandı.