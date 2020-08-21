Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberini, Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki Nato Limanı'nda bakım için demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi karşısındaki sahilde alan Silifkeliler, tarihi müjdeyi davul eşliğinde göbek atarak kutladılar.

Sahilde güneşlenen ve yüzen insanlarla birlikte sevinçlerini paylaşan Silifkeliler, Kanuni Sondaj Gemisindeki çalışanlara seslerini duyurmak ve sevinçlerine ortak olmak için davul çalıp, göbek attılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk” diye açıklamasının ardından Silifkeliler ve tatilciler Kanuni Sondaj Gemisinin bulunduğu sahile giderek davul çalıp, göbek atarak tarihi müjdeyi kutladılar.

Silifkeliler, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberini önce televizyonda izleyerek bu tarihi güne şahitlik ettik. Daha sonra bu müjdeli haberi davul çalıp göbek atarak Kanuni Sondaj Gemisi karşısında kutladık. Türkiye bundan böyle yıkılmaz bir devlet büyük bir güç olmuştur. Türkiye kendisi ile oynanan oyunları her zaman olduğu gibi yine boşa çıkarmıştır” şeklinde konuştular.