Silifkeliler Mersin'de buluştu

Mersin'de yaşayan Silifkeliler, tanışma ve dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Silifkeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Bulut, gecede yaptığı konuşmada, derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Mersin'de yaşayan Silifkeliler olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerine ve Silifkeli hemşehrilerine teşekkür etti. Derneğin kuruluşunun 25. yılı anısına düzenledikleri tanışma ve dayanışma gecesine katılım sağlayan misafirlerle de sohbet eden Bulut, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu sosyal etkinliği daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise konuşmasında, “Mersin'de yaşayan Silifkelileri ve Silifke dostlarını bir araya getirmek, Silifkeliler arasında birlik ve beraberliği sağlayarak kentimizin kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan derneğimiz, bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atmış, atmaya da devam etmektedir. Hemşerilerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile kurulan derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve derneğimize destek veren herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin her daim devam etmesini diliyorum. Mersin'de yaşayan Silifkeli hemşehrilerimizin bir araya gelerek kurdukları bu güzel derneğimizin faaliyetlerine biz de belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul'da yaşayan Silifkeliler Derneği Başkanı Sadık Avcı, Mersin'de yaşayan Silifkeli hemşehrileri ile bir arada olmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, geceye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Silifkeli ressam Nazan Kundak tarafından açılan 'Silifke' adlı sergi ve Silifke Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin sunduğu gösteriler geceye katılanların büyük beğenisini kazandı.