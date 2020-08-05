Silifke'nin kırsal bölgelerindeki bazı yollar yıllar sonra asfalt gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki 4,6 ve Bayındır-Seyranlık mahalleleri arasındaki 5,1 kilometrelik yolu ilk kez asfaltla buluşturarak tarımla geçimini sağlayan Yörükler'in yol sıkıntısını ortadan kaldırdı.

Kentin merkezinde ve kırsal mahallerinde kapsamlı bir asfalt çalışması başlatan Büyükşehir, Cumhuriyet tarihi boyunca bakımsız kalmış stabilize yolları ilk kez asfalta kavuşturuyor. Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki 4,1 ve Bayındır-Seyranlık mahalleleri arasındaki 5,1 kilometrelik yollara uzun yıllardan bu yana ilk kez dökülen asfalt, Yörükleri sevindirdi. Silifke Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, ambulansın dahi giremediği yolun asfaltlanarak rahat bir ulaşıma açılacağını belirterek, “Burası, Cumhuriyet tarihinde açılan, stabilize kalan ve utanç duyulacak bir yoldu. Çünkü burası en çok tarım arazilerine ulaşımda kullanılıyordu. Servisler gelip buradan tarım işçilerini alamıyordu. Tarım işçileri kendi imkanlarıyla yola iniyorlardı. Vahap Seçer Başkanımız'dan Allah razı olsun, bu yolu yaptı. Bu yol Yeniçıktı, Sina, Çaltı, Çukur'dan Silifke'ye inişte mesafeyi 6 kilometre kısaltıyor. 5 yıl içinde olacak hizmeti Vahap Başkan'dan 1 yıl içinde aldık” dedi.

Çaltıbozkır Mahallesi sina mevkinde yaşayan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İlyas Karaçalık, traktörün bile zor kullanılabildiği yoldan artık otomobilleriyle geçebileceklerini söyleyerek, “Eskiden burada doğru düzgün yol bile yoktu. Traktörle bile zor gidilirdi. Şimdi asfalt dökülünce daha güzel olacak. Bundan sonra arabamızla rahat rahat gelip gidebileceğiz” diye konuştu.

“Kendimi bildim bileli bu yol hiç asfalt görmedi”

Silifke ilçesi Bayındır-Seyranlık mahalleleri arasında yer alan 5,1 kilometrelik yol da ilk defa asfalta kavuşuyor. Asfaltın altyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, toz ve topraktan geçilmeyen bir yolu rahat ve konforlu ulaşıma açıyor. Bayındır Mahallesi sakinlerinden Cengiz Deveci, “Burası 50 yıldır her seçim döneminde söz verilip bir türlü yapılmayan bir yol. Burada yazlık evimiz var, tarlamız, bahçemiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Kendimi bildim bileli bu yol hiç asfalt görmedi. Şimdi asfaltın altyapı çalışması devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de asfaltı dökülecek. Burada yaşayan insanların yol sorunu kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Seyranlık Mahallesi sakinlerinden Nevzat Yıldız ise “Eskiden tozdan dumandan geçilmiyordu. Biz de tozdan dumandan dolayı bahçelerimizden verim alamıyorduk. İnşallah bundan sonra iyi olacak. Kim olursa, görüşü ne olursa olsun hizmet edenlerden Allah razı olsun. Kim nereye bir taş koyarsa mutlaka karşılığını bulur. Yapılmayanları eleştirdik ama yapılanlara da ‘güzel' dememiz lazım" şeklinde konuştu.