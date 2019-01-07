Silifke'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı, özellikle Kırobası Mahallesi ve çevresinde etkili oldu. İlçeye bağlı Çaltıbozkır Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kartpostallık görüntüleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Özellikle pazar tatilini fırsat bilen Silifkeliler Kırobası Mahallesi Topboğazı mevkisine akın ettiler. Yolların kenarı tamamen araçlarla kaplanırken, vatandaşlarda piknik yapıp kar topu oynadılar.

Kar yağışından ise en çok çocuklar mutlu oldu. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar karda oynamanın tadını çıkardı. Aile büyükleri mangal yakıp çay demlerken, çocuklar ise yüksek kesimlerden kayıp, bol bol kardan adam yaptılar.

Kar yağışını izlemek ve karda eğlenmek isteyenler araçlarını yol kenarlarına park etti. Yolun sağlı ve sollu her iki tarafına da park edilen araçlar trafik akışını az da olsa engelledi. Yolda karşılıklı duran araçlar nedeniyle yollardaki karı temizlemek isteyen Karayolları ekipleri araçların bulunduğu yerlerdeki karı temizlemekte zorlandı. Jandarma ekipleri ise sürekli pikniğe gelenleri uyararak araçlarını daha güvenli yerlere park etmeleri konusunda uyardı. Bazı araçlar ise kara saplanarak çıkamadı. Yol kenarındaki kar birikintisi üzerine park eden ve bulunduğu yerden çıkamayanlara ise yine çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.

Öte yandan, Meteorolojiden yapılan uyarıda Silifke'nin yüksek kesimlerine salı günü kar yağışının etkili olacağı, vatandaşların bu nedenle tedbirli olmaları istendi.

Yolların ulaşıma kapanmaması için geceli gündüzlü çalışan Silifke Belediyesi, özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışıyor. Gün içinde kapanan birçok yolu defalarca ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “İlçemize mevsimin ilk karının yağması ile birlikte belediye olarak karla mücadele çalışmalarımızda başladı. Kar yağışına karşın iş makinelerimiz yol ve mahalle merkezli temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar kar yağışı sebebiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar kürüyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kentimizin yüksek kesimlerinde ki mahallelerimizde bütün önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır. Olası bir durumda acil müdahale ekibimizi de hazır bulunduruyoruz” dedi.