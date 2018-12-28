Şimşek: "MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri liderler bazında sona ermiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin liderler bazında sona erdiğini belirterek, "Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye'de MHP'li adaylar AK Parti tarafından desteklenecektir" dedi.

Şimşek, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan 'Zafer Yürüyüşü' etkinliğinin bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin liderler bazında olumlu bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

30 büyükşehirde MHP ve AK Parti'nin ittifak yapacağını açıklayan Şimşek, "Bunların 3 tanesi Adana, Mersin ve Manisa ile bir de Osmaniye, Cumhurbaşkanının jesti ile MHP'li adaylar AK Parti tarafından, diğer 27 ilde de AK Parti'li adaylar MHP tarafından desteklenecektir. İlçeler bazında görüşmeler halen devam etmektedir ama bu kesin bir pazarlık olarak değil, bir uyum içerisinde devam etmektedir. Bunun dışındaki 51 ilde MHP kendi adayları ile seçimlere girecektir. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok. Tahmin ediyoruz, bir hafta içinde de ilçeler boyutunda da netleştirilip Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız tarafından bütün Türkiye'ye ilan edilecektir. Herhangi bir kafa karışıklığı veya soru işareti olan bir konu yok" diye konuştu.