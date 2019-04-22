Şimşek: "Mut kayısısı iyi tanıtılmıyor"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Türkiye'de sofralık kayısının yüzde 80'i Mut'ta yetişiyor dediğimde bana gülüyorlardı. Bunun sebebi, gerekli tanıtımın yapılamıyor olması” dedi.

Milletvekili Şimşek, Mut Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin sezon açılışında, Mut ürünlerinin tanıtımında eksikliklerin olduğunu bu konuda, üreticilere destek olacaklarını söyledi.

Komisyoncuların bir araya gelerek güç birliği yapmalarını isteyen Şimşek, “Ne kadar iyi ürün yetiştirirseniz yetiştirin, bunun tanıtımını istediğiniz ölçüde yapamadığınız, hakkınızı aramadığınız için karşılığını da alamıyorsunuz. Komisyoncu arkadaşlarımızdan devletin verdiği teşviklerden faydalanarak soğuk hava depoları paketleme tesisleri yapıp, Türkiye ve dünyanın her yerine daha profesyonel bir şekilde pazarlama yapmalarını bekliyorum” dedi.

Mecliste yaptığı konuşmada sofralık kayısının en çok Mut'ta yetiştiğini söylediğini ve diğer milletvekillerinin kendisine güldüklerini anlatan Şimşek, “Sofralık kayısının yüzde 80'inin Mut'ta yetiştiğine inanmadılar. Çünkü kayısı denildiği zaman, akla direkt Malatya geliyor. Bunun sebebi, gerekli tanıtımın yapılmıyor olması. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Benim de kayısı bahçem var. Mut'un toprağının, havasının, suyunun güzelliğine hepimizin sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.