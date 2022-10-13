Simülatörlü vinç operatörlüğü eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin hazırladığı Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi çerçevesinde, uygulamalı simülatörlü vinç operatörlüğü eğitimi ile teorik lojistik ve endüstriyel ekipmanlar eğitimini tamamlayan gençlere sertifikaları törenle verildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi yürütücülüğünde. Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) işbirliğiyle yürütülen “Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Sertifika Töreni” düzenlendi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran, MIP İnsan Kaynakları Müdürü Nuri Peker ile bürokratların katıldığı törende, Türkiye'de bir ilk olan 100 saat süreli uygulamalı simülatör destekli liman vinç operatörlüğü eğitimi ile 40 saat süreli teorik lojistik ve endüstriyel ekipmanlar eğitimini başarıyla tamamlayıp geleceğin vinç operatörü olacak 80 gence sertifikaları verildi.

Törende konuşan Başkan Gültak, Türkiye'nin en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin'de simülatörlü vinç operatörlüğü eğitimi vererek gençleri bilimsel eğitim ve modern araç gereçlerle meslek sahibi yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Gültak, “Öncelikle MEÜ Tıp Fakültesi eski acil servisi olan yıpranmış binayı yeniledik. Bölgede bir hareket, esnafa da canlılık geldi. Sadece bu eğitimi değil, şu an yine ÇKA'dan ev ve süs bitkileri ile ilgili 2,4 milyon bütçeli bir projemiz de geçti. 22 kadının istihdam edileceği, alıcılarının da hazır olacağı bir proje bu. Meclis'ten yetkiyi aldık, projemize hızla başlıyoruz. Dolayısıyla o binamız artık bu tür projelere daima açık olacak” dedi.

“Eğitimde kullandığımız simülatör cihazı Türkiye'de bir ilk”

Akdeniz'de hayata geçen projelere verdiği desteklerden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve projelerin ortağı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Gültak, "Eğitimde kullandığımız simülatör cihazı Türkiye'de bir ilk. İlk kez böyle bir eğitim veriliyor. Millet ‘metaverse' konuşurken, Mersin'e ilk kez bu mantığı kente getirdik. Bu proje de belediyemizin ilklerinden bir tanesi ve gençlerimizin iş bulmasına yönelik bir proje” şeklinde konuştu.

MIP İnsan Kaynakları Müdürü Nuri Peker ise “Sektörümüzün insan kaynağına önemli katkıda bulunacağına inandığımız lojistik mesleki eğitim projesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. MIP olarak, her fırsatta Türkiye'nin avantajlı konumu ile taşıdığı güce dayalı potansiyele inandığımızı söylüyoruz. Bu inançla ülke ekonomisine ve bölgemize değer katacak yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Aynı zamanda sektörümüzün ve kentimizin sosyal gelişimine fayda sağlayan projelere destek olmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından önce plaket töreni, sonrasında da 100 saat süreli uygulamalı simülatör destekli liman vinç operatörlüğü eğitimi ile 40 saat süreli teorik lojistik ve endüstriyel ekipmanlar eğitimini başarıyla tamamlayıp mesleki yeterlilik kazanan Akdenizli gençlere sertifikaları takdim edildi.