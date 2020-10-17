Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in önemli değerlerinden avukat, yazar, kent araştırmacısı Şinasi Develi adına düzenlenen Mersin Kent Ödülü yarışmasına destek veriyor. Şinasi Develi'nin isminin yaşatılmasının yanı sıra Mersin'e yeni eserler de kazandırılmasını amaçlayan yarışmaya başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle Mersin'de bir grup aydın, sanatçı ve akademisyen; geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden avukat, yazar, kent araştırmacısı Şinasi Develi anısına Mersin Kent Ödülü verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de destek verdiği yarışma ile Mersin'e çok sayıda yazılı eser ve bir arşiv bırakan Şinasi Develi'nin anısının yaşatılmasının yanı sıra kente yeni eserler kazandırılması hedefleniyor.

Yarışmaya Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Mersin Barosu, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir belediyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası da destek veriyor.

Başkan Seçer'den yarışmaya destek

Başkan Seçer, Şinasi Develi Mersin Kent Ödülünün tanıtımı için yapılan toplantıya katılarak desteklerini iletmişti. Şinasi Develi'nin her konuda araştırmalar yaparak, Mersin'e dair eserler bıraktığına değinen Başkan Seçer, “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü de bizim yaptığımız çalışmaların ya da planladığımız, yapacağımız çalışmaların bir örneği niteliğinde. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Daha geniş bir kapsam ve çatı altında bu çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek

Ödüle, Mersin'in kent merkezine ilişkin (Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçe sınırları) her türlü bilimsel araştırmanın ve sanatsal yapıtın sahibi başvurabilecek ya da aday gösterilebilecek. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülünün ilki Ocak 2021'de verilecek. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla mersinkentodulu@sinasideveli.com adresine yapılabilecek. Ödüle dair daha ayrıntılı bilgiye http://www.sinasideveli.com/sinasi-develi-mersin-kent-odulleri/ adresinden ulaşılabilecek.

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Yürütme Kurulunda; Etem Develi, Bülent Başok, Hafize Bilgenoğlu, İrfan Tümer, Semihi Vural, Tuncer Özmen, Ulaş Bayraktar ve Ziya Aykın gibi önemli isimler yer alıyor.