Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye görevi yapan ekipler, ilçeye bağlı Uzuncabur Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içiresinde define

aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi, bir jeneratör ve diğer kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.