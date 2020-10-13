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Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Silifke ilçesi Canbazlı Mahallesi'nde bulunan arkeolojik ve doğal sit alanı içiresinde define aramak amacıyla iş makinesi ile kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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