İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Site bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya salındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren karayılan yakalanarak, doğaya salındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren karayılan yakalanarak, doğaya salındı.


Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi İncirlikuyu bölgesinde bulunan bir sitenin bahçesinde karayılan gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği'ne bildirdiler.


Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerde yakaladıktan sonra, doğal ortamına saldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.