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Sivas'tan Mersin'e kalite ziyareti

Sivas Belediyesinden bir heyet Mersin’e gelerek, Büyükşehir Belediyesinin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi aldı.

Sivas Belediyesinden bir heyet Mersin'e gelerek, Büyükşehir Belediyesinin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi aldı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kaliteye yön veren yerel yönetimler arasında öncü olan Mersin Büyükşehir Belediyesinin kaliteli ve yenilikçi hizmet sunumu, süreçlerle ve sistemlerle yönetimi, Türkiye'de birçok yerel yönetimin ilgisini çekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, sürdürülebilir, katılımcı, çoğulcu, adil, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim ve vizyon anlayışı çerçevesinde uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, Sivas Belediyesi tarafından incelendi. Sivas Belediyesinden Mersin'e gelen bir ekip, Büyükşehir'in Kalite Yönetim Sistemini inceledi.


Aralarında Sivas Belediyesi Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi koordinatörü, Avrupa Birliği uzmanı, eğitim destek yöneticisi ve eğitim destek uzmanının da bulunduğu ekip, Büyükşehir'in Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğünün işleyişi ve organizasyon yapısındaki yeri, sistemin kurulma aşaması ve devamında gelen kalite yolculuğu hakkında bilgi aldı. Kalite Yönetim Sisteminin kurumsallığa ve belediyeye katkısını inceleyen ekip, hizmet iyileştirme yöntemlerini de gözlemledi.

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