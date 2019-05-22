Sivil trafik polisleriyle araçlar artık her an denetleniyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sivil ekipleri, toplu taşıma araçlarında 'yolcu' konumunda denetimler yaparak, sürücü hatalarını tespit etti. Bunun dışında trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kaldırımlarda sivil olarak durarak 'emniyet kemeri' ve 'telefon kullanımı' gibi konularda da denetim yapan ekipler, hata yapan sürücülere ceza yazdı. Denetimlerde sivil polislerin bindiği toplu taşıma araçlarından hepsinin kurallara uyması ise dikkat çekti.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelik şikayetleri üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil denetim yaptı. Çok sayıda sivil trafik polisi sırasıyla GMK Bulvarı üzerinde toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve minibüslere binerek, bir süre yolculuk yaptı. Bu süre zarfında sivil trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali, durak harici yolcu bindirme ve indirme, araçların kapılarının açık seyretmesi, aşırı klakson çalınması ve cep telefonuyla konuşma gibi sürücü hatalarını izledi. Resmi trafik polisleri de GMK Bulvarı üzerinde bulunan Forum ışıklarında çevirme yaptı. Sivil polislerin bulunduğu otobüsler burada çevrilerek, sürücülere hataları varsa ceza yazıldı yoksa ise teşekkür edilerek seyrine devam etmesi sağlandı. Denetimlerde sivil polislerin bindiği toplu taşıma araçlarından hepsinin kurallara uyması ise dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra diğer araçlar üzerinde de sivil denetimler yapan ekipler, özelikle 'emniyet kemeri' ve 'telefon kullanımlarını' tek tek tespit etti. Tespit edilen kural ihlalleri ileride çevirme yapan ekiplere telefonla bildirilirken, sürücülere ceza yazılması sağlandı.

"Özellikle yanlış park ve klakson çalmalar bitti"

GMK Bulvarı üzeri Yenişehir ilçesinde esnaf olan Şefik Bozkurt yetkililere teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Bazı dönemlerde aksamalar oluyor ama genel anlamda iyi. Yoksa 2. sıra, 3. sıra park etmeler, klakson çalmalar, çok beklemeler, yanlış parklar bitmişti. Bazı zamanlarda bunlar tabi olabiliyor. Özellikle akşam saatlerinde aksamalar oluyor. Özellikle park ve klakson konusu bitti gibi. Ancak bu denetimlerin sürekli olmasını ve daha katı olmasını da bekliyoruz" diye konuştu.

Esnaf Murat Sakız ise yapılan denetimlerin çok faydasını gördüklerini belirterek, "Özellikle Pozcu bölgesindeki duraklar sakinleşti. Özellikle eskiden çok korna sesi vardı, şimdi öyle değil. Bunun dışında bu yol dolmuşlardan dolayı 2 hatta 3 sıra yan yana duruyor ve yol kapanıyordu. Şimdi ise denetimler ve duraklar genişleyince biraz daha trafik rahatladı. Denetimler böyle giderse çok iyi" dedi.

"Uygulamalar çok doğru"

Yolcu Nurten Balta da yapılan uygulamalardan memnun olduğunu vurgulayarak, "Elbette ki insanların can güvenliğiyle ilgilenmeleri çok güzel. Uygulamalar çok doğrudur. Öğrencilerimize de çok güzel örnekler veriyorlar. Araçların da trafik ihlalleri azaldı. Daha önce çok hata yapıyorlardı. Daha inmeden kapı kapamalar oluyordu, hızlı hızlı insanları araçlardan indirip, bindiriyorlardı, insanlarla iyi konuşmuyorlardı ama artık bunlar yok. Çalışma yapan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şoför Mehmet Kurt ise denetimlerin sürekli devam etmesinden dolayı memnun ve mutlu olduklarının altını çizerek, "Uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Bu sayede biz de vatandaşlar da mağdur olmamış olur. Bazı vatandaşlar bizi haksız yere eleştiriyorlar. Bu denetimler sürekli olduğu zaman bu eleştiriler de ortadan kalkar. Tabi bizim de bazı hatalarımız oluyor. Özellikle durak harici yolcu alma yapılabiliyor. Bu da mecburiyetten oluyor aslında. Biz almasak başka biri alıyor. Almasak biz para kazanamıyoruz. Onun dışında ama trafik kurallarına genel anlamda uyuluyor" şeklinde konuştu.

Son 5 ayda 3 bin 900 toplu taşıma aracı kontrol edildi

Öte yandan ekipler, son 5 ay içinde yaptıkları denetimlerle 3 bin 900 toplu taşıma aracını kontrol ederken, kusurlu görülen bin 663 araca 208 bin 451 lira para cezası yazdı. Özellikle Forum, Yaşat durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, özellikle 'klakson', 'telefonla konuşma', 'emniyet kemeri' ve 'durak harici yolcu bindirme ile alma' konularında çalışmalar yapıyor.