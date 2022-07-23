Sivrisinekle mücadele için 37 bin balık havuzlara bırakıldı

2 yıldır süren ve 15 bin anaç balığın olduğu proje çerçevesinde, 37 bin balık Mersin genelindeki havuzlara bırakıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, yılın 12 ayı tüm ilçelerde titizlikle sürdürdüğü haşere ile mücadele çalışmalarını çeşitlendiriyor. Doğaya zararsız mücadele yöntemlerini araştıran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin, kimyasal kullanımı en aza indirmek için 2 yıldır kullandığı yöntemlerden biri de lepistes balığının çoğaltılması oldu. Ekipler, ardından benzer şekilde beslenebilen Kılıçkuyruk balığını çoğaltmaya başladı. Bir tür süs balığı olan lepistes ve kılıçkuyruk balıkları, bırakıldıkları havuzlarda bulunan sivrisinek larvalarıyla besleniyor. Böylece sivrisinek popülasyonu azalırken, vatandaşların ilaçlama talepleri de biyolojik yöntemlerle çözüme kavuşturulmuş oluyor.

"37 bine yakın balık salınımı yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, ilaç sarfiyatını azaltmak ve biyolojik mücadeleyi artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini ve lepistes balıklarını kullanarak sivrisinekle biyolojik bir mücadele yöntemi geliştirdiklerini belirterek, “Mersin ilinde yaklaşık 48 bin tane tarımsal amaçlı sulama havuzu olduğunu gördük. Biz bu havuzlara her 15-20 günde bir giderek ilaç atıyorduk. Bunu daha sağlıklı nasıl çözebiliriz diye düşünerek, bir proje ürettik. Bu projeyi üretirken de, öncelikle Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki uzman hocalarımızla konuştuk ve Lepistes isimli bir balık türünün sivrisineğin larvalarını yediğini ve bunun da yüzde 70-80 oranında başarılı olduğunu duyduk. Hemen Lepistes balıklarından alıp, yakınlarımızdaki 4, 5 havuza attık ve bunları izlemeye başladık. Tam 1 yıl boyunca izledik ve izlediğimizde gördük ki, biz artık o havuzlara asla ilaç atmıyoruz ve bu balıklar gayet güzel larvaları yiyor. Ve ciddi bir çoğalma yapıyorlar. Bugüne kadar 37 bine yakın balık salınımı yaptık. Tüm il genelinde larva sayısında ciddi bir azalma meydana geldi. Yani bizim kimyasal içeren ilaçlarımızın kullanımında azalma gördük. Bunun personel gidişi, yakıt tasarrufu gibi etkenleri de hesap edersek, çok güzel bir geri dönüş aldık" dedi.

“2 tane tankta lepistes balığını üretmeye başladık”

Daha önceleri Su Ürünleri Fakültesi'nden alarak havuzlara salınım yaptıklarını, artık Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretim yapmak istediklerini ve bu amaçla pilot çalışma yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, "2 tane tank kurduk ve bu tanklarda lepistes balığını üretmeye başladık. Ciddi bir yavrulama var. Tabi bir kerede olmuyor, zamanla oluyor bu çalışmalar. Hatta bu amaçla kılıçkuyruk isimli bir balık türünü de denemeye başladık. Onu da üretmeye başladık. Kılıçkuyruk balığının da doğada herhangi bir yere karıştığı zaman istenmeyecek şekilde zarar vermediğini arkadaşlarımızla, hocalarımızla tespit ettik. Bunun da denemesini yapıyoruz. Yani lepistesin yanında, böyle bir çalışma da yapıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca bu konuyla ilgili bir Avrupa Birliği projesi yazıp Bakanlığa sunduklarını da belirten Halisdemir, "Burada şunu hedefledik daha profesyonel balık üretim tankları kurmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 20 dezavantajlı kadın vatandaşımıza da iş istihdamı sağlamak istiyoruz. Böylece hem onların ekonomisine katkı sağlamış olacağız hem de sivrisinek sorununa çözüm üretmiş olacağız. Onlar bu balıkları bizim adımıza üretsinler. Biz onlardan satın alalım. Bu konuda Türkiye genelinde belki üretim merkezi bile olabiliriz. Bu konuyu önemsiyoruz. Başkanımız da çok önemsiyor. Bizi de bu konuda destekliyor. Biz bunu daha da büyüteceğiz. Bu pilot çalışmayı tam oturttuğumuz zaman, daha profesyonel havuzlarda balık üretimine başlayarak, tüm Mersin'de bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.