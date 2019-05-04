Slovak Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Anna Turenicavo'dan Vali Su'ya ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anna Turenicavo, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Anna Turenicavo, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını ifade etti. Turenicavo, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Vali Su ise Büyükelçi Turenicavo'ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini söyledi. Mersin'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna işaret eden Su, Mersin'in turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizdi.

Ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.