Smile Hair Clinic'ten koronavirüs döneminde saç ekimi hakkında bilgiler

Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan korona virüs döneminde saç ekimi yaptırmak isteyen kişilere, saç ekimi operasyonlarında dikkat edilmesi gereken önemli hususları anlattı.

Dr. Gökay Bilgin,“Korona virüsün yayılmaya devam ettiği bu dönemde, saç ekimi operasyonu yaptırmak isteyen kişiler, özellikle operasyondan sonraki ilk 10 gün evden çıkmadan iyileşme süreçlerini rahat geçirebilirler. Bu süreçte eğer danışan çalışıyorsa mümkünse bu süreci dinlenerek geçirmesini öneriyoruz” dedi.

Saç ekimi işleminden sonra özellikle ilk 10 günün önemini belirten Dr. Mehmet Erdoğan ise, “Saç ekiminden sonra özellikle iyileşme sürecinin başladığı ilk 10 gün dışarıda bulunmamak gerekir. Operasyon sonrasında izole olan hasta, hekimi tarafından verilen bakım talimatlarına uyması, ilaçlarını düzenli kullanması iyileşme sürecini rahat geçirmesini sağlayacaktır” dedi.

Korona virüs nedeniyle hijyen standartlarına daha fazla önem verilmesi gereken bir dönemde olduğumuz belirten Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen kişilere şu uyarılarda bulundu:

“Operasyon yapılacak kliniğin hijyen standartlarından emin olunması gerekmektedir. Sağlık ve hijyen önlemlerinin hassasiyetle alındığı saç ekim merkezlerini tercih etmeniz önemlidir. Operasyon öncesinde özellikle son 14 günde korona virüs bulunduğu şüphesi bulunan biriyle temas ettiyseniz, bu durumu mutlaka hekiminize bildirmeniz gerekmektedir. Saç ekimi işleminden önce günlük hayatınızda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hareket ettiğinizden emin olun. Bu dönemde özellikle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının.”

Global çapta tanınırlığa sahip ve dünyadaki birçok ülkeden danışanlara yaptığı saç ekim uygulamaları ile bilinen Smile Hair Clinic, İstanbul Avrupa Yakası'nda özel bir hastanenin içerisinde yer alan saç ekim merkezidir. Operasyona katılan ekip üyelerinin tamamı medikal eğitim almış kişilerdir.