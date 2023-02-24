İhlas Haber Ajansı

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Sobadan çıkan yangın baraka evi kül etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde sobadan çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı baraka evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yangını haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracıyla müdahalede bulunulan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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