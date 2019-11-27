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Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobayı tinerle yakmak isteyen bir kişi kendini ve oğlunu hastanelik etti.


Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesinde M.K.'ya ait depoda bekçi olarak çalışan S.A. ile oğlu C.A. ısınmak için sobayı yakmak istedi. S.A.'nın sobaya döktüğü tiner bir anda parlayıp patladı. Yaralanan S.A. ile yanına misafir olarak gelen oğlu hastaneye kaldırıldı. Baba, oğul hastanede ayakta tedavi olup, taburcu edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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