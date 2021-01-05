Soğucak'ta yollar kilit parke ile kaplanıyor

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğucak'ta Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen kilit parke yapım çalışması, belirlenen program dahilinde gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de yaşam alanlarını daha modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden belediy, bu çalışması ile yolları hem yaya hem de sürücüler açısından daha güvenli hale getiriyor.

"Hemşehrilerimizin beklentilerini biliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yenilenen yollar ile ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Toroslarımızın her mahallesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belli bir program dahilinde çözerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Merkezde olduğu gibi yaylalarımızda da yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri de kilit parke yol yapımıdır. Amacımız, yayla mevsiminde hemşehrilerimizin ulaşım konusunda sorun yaşamaması. Yeni yollarımız, Soğucak Mahallemize hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımızı bu şekilde planlıyoruz. İlçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.