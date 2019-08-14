Sokağa atılan köpeğe belediye sahip çıktı

Mersin'de yıllarca bekçilik ve koruma görevi yapan, ancak sahibi tarafından hastalandığı için sokağa terk edildiği ileri sürülen 9 yaşındaki 'Cane Corso' cinsi köpeğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ortalama 12 yıl yaşayabilen, sahibi ve bulunduğu alanı koruma özellikleri ile tanınan ve sert mizacına rağmen sadakati ile ön planda tutulan Cane Corso cinsi köpek, boğazında oluşan ve çapı 20 santimetreyi bulan kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesiyle sahibi tarafından kaderine terk edildi.

9 yıl boyunca sahibine sadık bir dost olan, ancak hastalandığı için büyük bir vefasızlık örneği ile ölüme terk edilen köpeğe, veteriner hekimler tarafından 'Vefa' ismi verildi.

'Vefa' artık vefalı ellere emanet

Sahibi tarafından tedavi ettirilemeyeceği için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan Vefa, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından boğazının alt kısmında oluşan kitle nedeniyle yemek yiyemediği için zayıfladığı ve nefes almakta zorlandığı tespit edilen Vefa, acil bir biçimde ameliyat edildi.

Vefa'nın boğazından 1.5 litre birikmiş kan boşaltıldı. Yaklaşık 15 gün önce boynuna aldığı bir darbenin tedavi edilmemesi nedeniyle oluştuğu tespit edilen ve çapı 20 santimetreyi bulan bir kitle ile ilk ameliyatını olan Vefa, boşaltılan kandan geriye kalan pıhtı kitlesinin de alınması için ikinci bir ameliyat daha geçirecek. İkinci ameliyatını da olduktan sonra eski sağlıklı günlerine kavuşacak olan Vefa, geri kalan ömrünü Büyükşehir Belediyesi'nin vefalı elleri sayesinde daha rahat geçirecek.