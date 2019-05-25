Sokağa atılan yaşlı eşek yeni yuvasına kavuştu

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaşlandığı için sahibi tarafından sokağa atıldığı tahmin edilen eşeğe önce mahalleli, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Kadife ismi verilen eşek, Tarsus Hayvan Parkı'nda tedavisi yapılarak koruma altına alındı.

Tarsus ilçesine bağlı Eskiömerli Mahallesinde mahallelilerin baktığı yaşlı, hasta ve sahipsiz eşek, yaban hayatı koruma görevi üstlenen Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Hayvan Parkı'na getirilerek tedavi altına alındı.

Hayvan dostları tarafından gebe bir eşeğin ölmek üzere olduğu ihbarını alan Tarsus Hayvan Parkı ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile bakmaya çalıştığı hasta eşeği özel nakil aracı ile hayvan parkına getirdi. Burada yapılan ultrason muayenesinde, eşeğin gebe olmadığı, karnındaki sarkıkların yıllarca ağır şartlarda çalıştırılması nedeniyle çift taraflı şekillenen kas fıtığından kaynaklandığı tespit edildi. Uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı bitkin düştüğü ve ileri derecede zayıfladığı görülen eşeğin, uzun süre yük arabası taşımaktan kaynaklı boyun, bel ve ayak eklemlerinde kalıcı deformasyon oluştuğu, sağ gözünde tamamen, sol gözünde yüzde 50 görme kaybı oluştuğu belirlendi.

Kadife'nin gerekli muayenesi yapıldı ve tedavilerine başlandı

Hayvan parkı veterinerleri, yapılan tetkikler sonucunda artık yük taşıyamaz hale geldiği için sahibi tarafından ölüme terk edildiği anlaşılan eşeğin tedavisine başlarken, park personeli de eşeğe ‘Kadife' ismini verdi.

Tarsus Hayvan Parkı Müdürü Mesut Özdemir, yaptığı açıklamada, Kadife'nin bundan sonra kendi ırkı ile güzel bir yaşam süreceğini ifade ederek, “Kadife'yi buraya getirdiğimizde çok vahim durumdaydı. Beslenememiş ve susuz kalmıştı. Bunun yanında başka sağlık problemleri de bulunuyordu. Bizim tek dileğimiz, bu hayvanları kullanıp işe yaramaz hale geldiği düşünüldüğünde çaresizce sokağa bırakmak yerine, Mersin Büyükşehir Belediyemizin çağrı merkezi aracılığıyla bize ulaşmaları. Bu can dostlarımızın da bizler gibi can taşıdıklarını unutmayıp, yurttaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini yürekten diliyorum. Kadife de tedavisi tamamlandıktan sonra daha önce hayvan dostları kanalıyla Anamur ilçesinden gelen ‘Menekşe', Mut ilçesinden gelen Nergiz ve diğer eşeklerle ile bir arada yeni yuvasında yaşayacak” dedi.