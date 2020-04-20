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Sokağa çıkamayan Tarsuslulara belediye bandosundan konser

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Tarsus Belediyesi Bandosu’nun sokak sokak gezerek çaldığı şarkılarla moral buldu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Tarsus Belediyesi Bandosu'nun sokak sokak gezerek çaldığı şarkılarla moral buldu. Evlerinin balkonlarından bandoya eşlik Tarsuslular, bayraklarla şarkılara tempo tutup oynadı.


Tarsus Belediyesine bağlı bando takımı, korona virüs nedeniyle hafta sonu evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için sokak sokak gezerek mini konserler verdi. Bando takımını gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına, pencerelerine ve damlarına çıkarak, çalınan şarkılar ve marşlara alkışlarla eşlik edip, kimi zaman Türk bayrakları sallayıp, kimi zaman da oynayarak eşlik ettiler. Bando takımı 2 gün boyunca vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatırken, vatandaşlar takdir ve teşekkürlerini alkışlarla yansıttı.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kötü günlerin bir an önce geçmesi için vatandaşların hijyen şartlarına mutlaka uymalarını isteyerek, yapılan etkinliği birlik ve beraberliği arttırmak adına vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Başkan Bozdoğan, yeniden güzel ve sağlıklı günlere kavuşmak için vatandaşlara evde kalın çağrısını tekrarladı.


Öte yandan, bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşlara konser verirken, arkalarından takip eden temizlik aracı da cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

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