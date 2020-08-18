Sokak kedilerine su ve mama desteği

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi artan hava sıcaklarından etkilenen sokak kedileri için harekete geçti. Belediye bünyesindeki 'Limon Çiçeği' ekibi tarafından sokak kedilerine su ve mama desteğinde bulunuldu.

Ekipler ilçedeki parklara, cadde ve sokak aralarına kediler için su ve mama bıraktı. Görevliler bazı kedileri elleriyle besledi.

Hayvansever Zeynep Keller, "Erdemli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalara şahit olduk. Çok memnun olduk. Belediyeye halk olarak, hayvanseverler olarak çok teşekkür ediyoruz. Buradan da halkımıza sesleniyorum. Herkes evinin önüne bir kap su, bir kap mama olmasa dahi yemek artıklarımızı çöp yerine kapının önüne koymayı deneyebiliriz. Hem israf olmamış olur, hem de sokak hayvanlarına destekte bulunarak sevap işlemiş olabiliriz. Bir canın karnını doyurmuş oluruz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, "Tabi bu kentte yaşayan ve bize emanet edilen tüm canlılarımızın da yaşaması çok önemli. Çünkü her canlı Cenab-ı Allah'ın yarattığı en değerli varlık. Biz de bu en değerli varlığın tamamına insanlarımız başta olmak üzere tüm canlılarımıza en güzel en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Tollu, "İnsanlardan maddi bir beklentimiz yok ama özellikle sokaklarımızın temiz kalması adına, çevrenin temiz kalması adına, bizim farkında olamadığımız canlıların hayatını devam ettirmesi anlamında bize destek olmalarını istiyoruz. Bizim göremediğimiz eksiklikleri de bize bildirirlerse bu eksikliği süratle gidermenin gayretinde oluruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına yönelik su ve mama desteğinin ilçeye bağlı sahil mahallelerinde de sürdürüleceği öğrenildi.