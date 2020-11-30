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Sokak ortasında arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

Mersin’de sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde arkadaşı Mert Doy ile tartışan Burak C., yanında getirdiği silahla arkadaşını vurdu. Olayın ardından zanlı olay yerinden kaçarken, Mert Doy ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayın ardından 2 saatlik çalışmayla zanlıyı yakalayan polisler, gözaltına aldı. Bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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