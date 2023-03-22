Sokakta cansız bedeni bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahsın sokak ortasında cansız bedeni bulundu.

Olay, İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan kapalı Pazar yeri yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini isminin de Durali Küçükcilasun olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.