İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokakta eski eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.G., Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde yürüyüş yaptığı sırada, eski eşi D.Y. tarafından tüfekle ateş edilerek ayağından vuruldu.


Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. H.G. olay yerine çağrılan ambulans ile Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından zanlı D.Y. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen D.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Ayağından yaralanan H.G. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.