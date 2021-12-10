Sökmen: "Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu bir Bozyazı"

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, emniyet sorumluluk alanında bulunan 10 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda asayiş, güvenlik trafik konuları başta olmak üzere sorunlar ele alındı.

Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü Eğitim Salonunda, emniyet sorumluluk alanında bulunan Merkez, Beyreli, Denizciler, Çopurlu, Gürlevik, Kötekler, Ustalar, Sıcakyurt, Çubukkoyağı ve Kaledibi mahalle muhtarları ile bir araya gelen Müdür Cevdet Sökmen, muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sökmen, mahallelerdeki huzur ve güvenin tesisi için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü hatırlatarak, gördükleri bir olumsuzluk anında ‘112 Acil İhbar Hattı'nı arayarak bildirmelerini söyledi. Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Sökmen, “İlçede var olan güven, huzur ve refah ortamının devamı için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. En üst düzeye çıkarma çabalarımız ise devam etmektedir. İlçemizin daha güvenilir ve huzurlu hale gelmesinde bizler kadar siz muhtarlarımıza da görevler düşmektedir. Bildiğiniz gibi ilçemiz yerleşim alanı olarak geniş bir arazi ve D-400 Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Ekiplerimizin sorumluluk alanımızdaki mahallelerde aynı anda devriye gezmeleri mümkün değil. Sizler mahallelerinizdeki olumsuzlukları bizlere bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu bir Bozyazı” dedi.

Toplantıda birim amirlerince, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında sunum yapılarak, durum değerlendirmesi yapıldı. Muhtarların görüş, öneri ve talepleri dinlendi. Muhtarlara ayrıca çeşitli konularda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Karşılıklı iş birliği kararının alındığı toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.