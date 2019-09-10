Soli Pompeiopolis eğitim alanı oluyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde yer alan ve tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı, öğrenciler için açılacak.

Mezitli Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, ilkokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere arkeoloji, Soli Antik Kenti Kazıları, tarihi mirasa sahip çıkma konularında bilinç kazanmaları konularında eğitim verilecek. 'Haydi çocuklar Soli sizi çağırıyor' adı verilen proje kapsamında, kazı evinde özel sınıf açılacak ve ziyaret eden öğrencilere dersler verilecek. Her kurumun görev ve sorumluluklarının belirlendiği projenin başlama tarihi ise 15 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Çocukların tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çocuklarımızın kentlilik bilincine sahip çıkması ve yaşadığı kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıyarak bilgi sahibi olması, gelecekte kentine sahip çıkan bireyler olmasını sağlayacaktır. Proje ile çocuklarımızın bölgelerinin tarihini kitaplardan değil bizzat yerinde görerek öğrenmeleri son derece önemlidir. Çocuklarımızın ilgisini Soli Pompeiopolis'e çekerek, dünya tarihinde çok büyük yeri olan bölge hakkında farkındalık oluşturmayı umuyoruz. Çocukların bu konuda eğitim almaları ailelerinin de ilgisini artıracaktır. Arkeolojik bilgilerin ve tarihsel dönemlerin kitaplar yerine birebir materyalleri inceleyerek verilmesi daha fazla akılda kalmasını da sağlayacaktır" dedi.

"3 bin yıla yayılmış bir tarih var"

Soli Pompeiopolis'in çok önemli bir tarihi özelliğe sahip olmasına karşın yeterince değerlendirilemediğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Burada 3 bin yıla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. Soli Pompeiopolis kazılarının bitirilerek bir an önce turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız” diye konuştu.