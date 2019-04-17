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SOLOTÜRK ekibi, Mersin'de keşif uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı.


Bugüne kadar birçok organizasyonda uçuş yapan, aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de Türkiye'nin göğsünü kabartan SOLOTÜRK, Mersinlilerle buluşacak. Mersin semalarında nefes kesen bir gösteri düzenlemeye hazırlanan SOLOTÜRK ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Mersin'de sergileyeceği unutulmaz akrobasi gösterisi ile taçlandıracak. Birbirinden güç manevralarla yapılan akrobasi uçuşları ile izleyenlerin nefesini kesecek bir gösteriye hazırlanan SOLOTÜRK, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında Mersinlilere görsel bir şölen sunacak.


SOLOTÜRK ekibi, 23 Nisan'daki gösteri öncesi bugün keşif uçuşu yaptı. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mersin İdmanyurdu Meydanı semalarında gerçekleştirilen keşif uçuşu, kentte heyecana neden oldu.

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