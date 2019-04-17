SOLOTÜRK, Mersinlileri nefes kesecek gösteriye bekliyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, nefes kesecek bir gösteriyle Mersin'e geliyor. SOLOTÜRK pilotları, sosyal medyadan yaptıkları çağrıyla Mersinlileri, gösterilerini izlemeye davet etti.

Bugüne kadar birçok organizasyonda uçuş yapan, aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de Türkiye'nin göğsünü kabartan SOLOTÜRK, Mersinlilerle buluşacak. Mersin semalarında nefes kesen bir gösteri düzenlemeye hazırlanan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Mersin'de sergileyeceği unutulmaz akrobasi gösterisi ile taçlandıracak. Birbirinden güç manevralarla yapılan akrobasi uçuşları ile izleyenlerin nefesini kesecek bir gösteriye hazırlanan SOLOTÜRK, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında Mersinlilere görsel bir şölen sunacak.

SOLOTÜRK'ten Mersinlilere davet

Dünyanın en iyi pilotları arasında gösterilen SOLOTÜRK pilotları, Mersinlileri gösterilerini izlemeye davet etti. SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözün göremediği kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan SOLOTÜRK, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır” ifadeleri yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk Hava Kuvvetleri'nin güzide pilotlarını Mersin'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm hemşehrilerimi unutamayacakları bir gösteri için Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki buluşmamıza bekliyoruz” dedi.

Türkiye'nin gökyüzündeki gurur kaynağı

Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, bugüne kadar ulusal ve uluslararası platformda birçok gösteriye imza attı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gururu olan SOLOTÜRK, İngiltere Fairford'da dünyanın en prestijli hava gösterisinde (Royal International Air Tattoo-RIAT) Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atarak, "Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu" ödülü, Avrupa'nın en önemli havacılık gösterilerinden biri olan ve İngiltere'de yapılan RIAT 2018 AirShow'da “En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu” ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.